Em clique raro, ator Daniel de Oliveira se declara à Sophie Charlotte: 'nada me separa'

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

A atriz Sophie Charlotte completou 31 anos nesta quarta-feira (29) e ganhou uma linda declaração de amor do marido, o ator Daniel de Oliveira. Ele compartilhou um clique raro do casal e escreveu um poema retirado da série 'Todas as Mulheres' do Mundo, estrelada pela amada e que está disponível nas plataformas do Sistema Globo.

No Instagram, o ator publicou uma foto em que aparece beijando Sophie e escreveu: "Conheci uma moça à muitos passos de uma jornada e namoramos. E aconteceu conosco coisa poderosa e rara. Sem saber o porque, ficamos juntos. E nada; nada me separa".

Daniel e Sophie estão juntos desde 2014 e ambos são discretos sobre a vida pessoal.