Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond faz 8 anos e surge soltando a voz em vídeo

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Cauã Reymond e Grazi Massafera comemoraram o aniversário de 8 anos da filha, Sofia.

Discretos, os atores publicaram fotos raras e vídeos da pequena cantando sucesso de Simone e Simaria, além de imitar o sotaque da mãe.

“Hoje o dia é dela. Amor da minha vida, pequena gigante, anjo ,pedacinho de mim minha geminiana favorita, pedacinho de céu . Todos os dias são dela ! Desse sorrisão largo que ama tagarelar, viajar ,cantar ,fazer rir me imitar rs ama o vento no rosto os animais ela tem sabedoria ,assim como o significado do seu nome Sofia ela é raio de luz que ilumina minha vida todinha que me transformou e transforma todos os dias”, escreveu Grazi.

Já Cauã escreveu: “Minha BB tá cada dia mais Linda”.