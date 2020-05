Robert Pattinson ignora preparação física e não se preocupa com boa forma para viver 'Batman' nos cinemas

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

O ator Robert Pattinson, que completou 34 anos nesta quarta-feira (13) ignorou as recomendações da produção do filme 'O Batman' e revelou em entrevista à revista QG que não está praticando exercícios físicos para protagonizar o personagem na nova sequência do filme.

"Acho que se você está sempre malhando, então você é parte do problema. Você abre um precedente", afirmou o ator inglês. E continuou ao comparar os atores dos anos 70. "Ninguém estava fazendo isso nos anos 70. Até o James Dean, ele não era exatamente rasgado".

Durante a quarentena, Pattinson está isolado em Londres com a namorada.