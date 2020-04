BBB20: Usando fio-dental, Rafa Kalimann esquenta clima ao exibir bumbum avantajado

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Enquanto se arrumava para curtir a festa 'Karaokê' do BBB20, na noite deste sábado (04), a blogueira Rafa Kalimann esquentou o clima na web ao surgir de calcinha fio-dental e de costas para as câmeras no Quarto Céu do reality.

Rafa estava se produzindo no quarto com as amigas de confinamento quando a câmera focou na influenciadora. Ela estava de costas usando um cropped, calcinha fio-dental e uma meia arrastão.

Os internautas que não pouparam elogios à boa forma e ao bumbum gigante da missionária.