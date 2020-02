Técnico de Paris Saint-Germain dispara sobre Neymar: 'dá motivos para falarem mal de nós'

Nesta segunda-feira (3), o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, falou sobre o fato de Neymar Jr. ter realizado seu aniversário em pouco menos de dois dias antes do próximo jogo do clube parisiense.

Segundo o Yahoo, no sábado, após a vitória por 5 a 0 sobre o Montpellier, Tuchel já havia mostrado um certo desconforto com a comemoração organizada pelo atacante brasileiro.

"O aniversário de 'Ney' é o tipo de coisas que dá a imagem de que não somos sérios. Dá a impressão de que não somos profissionais. É uma distração, isso é claro”. "É uma pena, dá motivos para falarem mal de nós. Temos que nos adaptar, mas não deixarei um jogador no banco porque ele foi a uma festa", completou Tuchel.

O PSG joga nesta terça-feira em Nantes pela 23ª rodada do Campeonato Francês.