Rafaella Santos compareceu ao aniversário do irmão Neymar e mostrou o look escolhido para a festa em sua conta no Instagram, neste domingo (02).

Em meio a rumores de gravidez, a influencer apostou em um look justo com botas brilhantes, além de caprichar na make e no penteado.

Com o tema ‘Noite do Branco’, Neymar reuniu familiares, amigos e famosos, ontem (02) em uma boate em Paris.