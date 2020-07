Assaltante invade aniversário e acaba morto a pauladas por convidados em Manaus

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Manaus/AM - Um homem foi morto na manhã desse domingo (19), após assaltar a casa de uma família, na rua Padre Francisco, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. No local acontecia uma festa de aniversário com vários convidados

O caso ocorreu por volta das 5h, quando o suspeito e um parceiro de crime invadiram a residência e armados com um punhal e revólver renderam os moradores e os convidados.

Agressivos, eles ameaçaram e tomaram vários objetos de valor e dinheiro das vítimas. Na fuga, um deles acabou caindo e foi deixado para trás para pelo comparsa.

Um dos convidados reagiu e travou luta corporal com ele. Outros homens que estavam presentes na festa também se armaram com pedaços de madeira e acabaram espancado o criminoso até a morte. A cabeça dele foi dilacerada no linchamento.

O convidado que lutou com o suspeito foi ferido com golpes de punhal no tórax e foi levado pra um hospital. Não foi informado o estado de saúde dele.

O assaltante que conseguiu fugir está sendo procurado e o corpo do amigo dele já foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde permanece sem identificação.