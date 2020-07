Família promove carreata para comemorar aniversário de 101 anos de idoso

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

José Amâncio comemorou, neste domingo (19), o aniversário de 101 anos de uma forma bem inesperada. A família se reuniu e fizeram uma carreata em frente a casa do idoso, em Minas Gerais.

Segundo informações do Sistema Globo, o idoso e a esposa, uma senhora de 103 anos, estiveram em isolamento durante todo o período mais grave da pandemia do coronavírus. Os familiares dele, então, decidiram que precisavam comemorar sem colocar em risco à vida do casal.

O aniversariante acompanhou tudo de longe, da varanda de casa, mas a animação.