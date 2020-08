Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Gaby Amarantos completou os 42 anos neste sábado (1º), como veio ao mundo. A cantora fez o registro no sofá e declarou o amor próprio: "Sorriso da aniversariante do dia, sua cantora leonina de alma livre que só atrai o melhor do universo!", escreveu.