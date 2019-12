Neymar surge com calça apertadíssima em festa e volume impressiona: "peru ta garantido"

Neymar marcou presença na festa de 26 anos de Gabriel Medina, nesta segunda-feira (23), e o look do atleta deu o que falar. O tema da festa era “Hippie”.

Com uma calça branca apertadíssima, Neymar levou as fãs ao delírio, inclusive, David Brazil que compartilhou uma foto ao lado do jogador: "Deus é justo mas essa calça hein Neymar Jr.”, escreveu ele na publicação.

"Olha o tamanho da mala do Ney, "Jesus apaga a luz porque a minha conta vai vir alta”, “Justíssimo” e "Peru tá garantido” foram alguns dos comentários feitos pelos internautas.