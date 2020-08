Arnold Schwarzenegger posa com os filhos e a ex-mulher em clique raro

O astro Arnold Schwarzenegger posou ao lado dos 4 filhos e da ex-mulher, Maria Shriver, na celebração dos seus 73 anos que rolou no fim de semana. Por conta da pandemia da Covid-19, o ator comemorou em casa. O clique foi publicado pelo filho Patrick.

"Eu estou tentando muito sorrir... Maldito dente do siso. Feliz aniversário, papai! Eu te amo", escreveu. Além do rapaz, estavam presente Katherine, Christopher e Christina. A foto foi tirada por Chris Pratt, que é casado com Katherine.

O outro filho, Joseph Baena, que o astro teve fora do casamento não estava presente.