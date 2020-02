MC Guimê homenageia Lexa em aniversário de 25 anos da funkeira: “Diamante”

Lexa completou 25 anos no sábado (22), e ganhou uma homenagem pra lá de especial do maridão, MC Guimê.

Com uma foto poderosa da funkeira, Guimê não poupou elogios a Lexa: “Felizzzz Aniversárioooo para minha incrível esposa. Uma mulher sensacional, maravilhosa, única, abençoada e q tem um coração de diamante gigante. Toda felicidade já imaginada pra ti ainda é pouco, vc é uma jóia rara, preciosa q o mundo inteiro precisa conhecer! Eu graças a Jesus Cristo tenho o prazer e a alegria de conviver com vc e quero q assim seja todos os dias de nossas vidas, até ficarmos bem velhinhos... Meu presente de Deus, o dia é teu mas o presente com ctz é nosso!!! Muito obrigado. “, disse.

Lexa e Guimê são casados desde 2018.