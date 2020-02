Vídeo: Vestido de Anitta abre durante rebolado em festa com Snoop Dogg

Anitta passou por um perrengue na festa pós-Oscar, nos Estados Unidos. Com apresentação de Snoop Dogg, a cantora se empolgou na pista e o zíper do vestido, peça única de Saint Laurent, de veludo com aplicação de cristais, acabou quebrando.

Ao perceber o ocorrido, Anitta colocou a mão na cintura onde estava aberto e continuou a perfomance.

“Aí seu zíper quebra quando seu amigo pede para você dançar”, escreveu ela ao postar o vídeo do momento do imprevisto.