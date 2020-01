Anitta causou durante ensaio de carnaval, no sábado (26), em São Paulo. A artista recebeu cantores no palco e agitou o público com seus rebolados pra lá de picantes.

Acompanhada de Léo Santana, Anitta rebolou ‘de quatro’ ao som de Solinho da Rabeta. O look escolhido pela cantora foi ‘animal print’ e botas laranjas.