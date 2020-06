Snoop Dogg posta foto de 'Onda Diferente' com Ludmilla excluída, agradece Anitta e volta atrás

'Inteligência' de Bolsonaro não funciona

Snoop Dogg aumentou a polêmica envolvendo Ludmilla e Anitta nesta terça-feira (16) ao publicar nas redes sociais um banner feito por fãs da 'Poderosa' comemorando que o clipe "Onda Diferente" atingiu 95 milhões de views no YouTube.

Na foto, Snoop aparece ao lado de Papatinho e Anitta, sem nem sinal de Ludmilla. Na legenda, o rapper norte-americano escreveu em inglês: "Obrigado [emoji do globo terrestre] @Anitta".

Em resposta, Anitta escreveu com um apelido carinhoso: "Love u uncle" (Te amo, tio).

Duas horas depois, Snoop pareceu ter recebido algum "toque", já que fez um novo post de agradecimento, mas dessa vez somente dele ao lado de Ludmilla, marcando a cantora. "Obrigada titio Snoop", escreveu Lud, Anitta também comentou com um emoji de mãos unidas em agradecimento.

Entenda

A situação colocou lenha na fogueira entre as cantoras, já que Ludmilla foi quem compôs inteiramente a música anos antes da parceria. No entanto, Anitta ajudou a produzir a canção e conseguiu o feat com Snoop Dogg e Papatinho, bancando também o clipe.

Intrigas envolvendo "Onda Diferente" foram o estopim para o fim da relação profissional e pessoal entre as duas.