Sem eliminação de Manu, Anitta manda recado para Mari Gonzalez na web

Anitta havia prometido uma live aos fãs, caso Manu Gavassi fosse eliminada do BBB20. Na ocasião, a funkeira foi muito criticada e chegou a dizer que ela também tinha direito de declarar sua torcida para qualquer participante do reality.

Mesmo com todos os esforços, Mari Gonzalez saiu do reality com 54% dos votos. Com a eliminação da sister, Anitta mandou um recado para Mari em seu perfil oficial do twitter: "vem aqui pra casa pra gente chorar sua saída e meu cancelamento juntas. Cara com lágrimas de alegria Eu deixei o quarto de hóspedes limpinho. Aqui não tem corona eu te prometoooooo".

O tuíte da cantora teve mais de 54 mil curtidas e 6 mil compartilhamentos.