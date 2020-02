Rebolando freneticamente, Anitta faz tsunami de bumbum em 'Rave de Favela'

Anitta divulgou neste sábado (15) o clipe de Rave de Favela, em parceria com MC Lan e Major Lazer. Com muita sensualidade, o clipe mostra com a cantora 'besuntada', dando um close no bumbum.

Muito esperada pelos fãs, a música acabou vazando antes do previsto enquanto Anitta fazia mistério sobre o seu possível próximo hit: “Carnaval chegando, né… Vocês já tão se preparando. Eu, MC Lan e Major Lazer já estamos quase prontos”, comentou ela.

