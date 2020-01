Gabigol toma atitude após vídeo de Rafaella Santos decretando fim do namoro

Depois de Rafaella Santos, irmã de Neymar, se pronunciar nas redes sociais pedindo que os internautas parem de associar o seu nome ao de Gabigol e afirmar que os dois terminaram o namoro há um mês, o atacante tomou uma atitude nas redes sociais nesta quinta-feira (16) e excluiu todas as suas fotos ao lado da moça, além de deixar de segui-la no Instagram.

Vale lembrar que nenhum dos dois havia confirmado o fim do namoro até então, o que se sabia é que o casal teve uma briga durante a virada do ano em Barra Grande, na Bahia. O motivo do desentendimento teria a ver com Neymar pai, saiba detalhes clicando aqui.

Logo depois, Gabigol foi fotografado aparentemente tentando paquerar Anitta, mas não deu certo e a 'Poderosa' fez cara de poucos amigos para o atacante. Veja a foto.

Já nesta quinta-feira (16) vazou na internet uma suposta conversa íntima do atacante marcando um encontro amoroso com uma modelo, supostamente quando ainda estava namorando Rafaella. Veja aqui as mensagens.