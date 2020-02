Prestes a ver Anitta, Pedro Scooby surge aos beijos com Cintia Dicker após 'término'

Após falarem sobre término de namoro nas redes sociais, Pedro Scooby e Cintia Dicker apareceram aos beijos durante a noitada no Nosso Camarote, na Sapucaí.



Segundo Leo Dias, o surfista e a modelo confirmaram que haviam terminado o namoro horas antes de serem flagrados juntos. Apesar disso, Scooby afirmou na ocasião que estava "fechado para balanço" e não estava "livre para beijar na boca".

Scooby também deve ficar cara a cara com Anitta, sua ex-namorada, no espaço VIP neste domingo (23), no Carnaval do Rio.