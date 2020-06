Pedro Scooby e Cintia Dicker se casam após 7 meses de namoro

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão casados. A informação foi revelada neste domingo (7) ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, pelo próprio atleta, que já planeja ter filhos com a top model. O surfista contou que realizou um contrato de união estável com a amada, o mesmo tipo de oficialização que havia feito com Luana Piovani, mãe Dom, Liz e Bem, seus três herdeiros.

O próximo passo será se mudar para Portugal, com o intuito de ser mais presente na vida dos filhos com Piovani.

"Com a Luana, eu tinha um contrato de união estável, e tenho o mesmo com a Cintia. Sou casado. A gente guarda muito as nossas coisas para a gente, os nossos planos. A gente se ama muito e se dá muito bem", disse ele, que antes de Cintia, namorou Anitta.

"A gente tem planos de ter filho... acabei de pegar uma casa em Portugal. Estou bem feliz... sou completamente apaixonado por ela [Cintia]. Ela está vindo, segunda-feira ela chega. A gente vai se mudar na segunda mesmo. A casa vai ser nossa. Ela fechou o apartamento em Nova York", revelou.

Os dois já tem até data para tentar um filho: daqui a dois anos, tempo para que os três filhos que já tem com Luana estejam mais independentes. "Ela ainda não está grávida. No mês passado, a gente achou tomou um susto porque a menstruação dela atrasou por dez dias. A gente quer se estabelecer aqui. Dois anos é uma data boa, ela vai estar nova e as crianças não vão estar tão dependentes de mim. Vai ser uma época boa para me dedicar. Até as crianças já falam 'papai, por que você não tem um filho com a Cintia?'", disse ele, que pretende ter uma rotina entre países.

"Vou ficar entre Brasil e Portugal. Quinze dias com os meus filhos e, os outros 15, no Brasil ou trabalhando em algum lugar do mundo. E Cintia vai ficar entre Nova York e Portugal.", conta ele, que está empolgado com a nova casa: "Estou fazendo uma casa bem maneira. Nunca tive uma casa que eu escolhi, a que eu quero do jeito que eu quero. E pela primeira vez eu tenho isso... Cintia escolheu comigo. Antigamente, sempre deixei a Luana escolher. Agora, já tô mandando construir uma pista de skate na casa e uma casa na árvore. Brinquedinhos para as crianças. Meu filho mais velho é viciado em skate, e o sonho dele é ser skatista profissional... a gente tem vontade de, daqui a um ano, comprar um terrreno para construir uma casa do jeito que a gente quer".