Pedro Scooby descobre ao vivo que Anitta está namorando um de seus melhores amigos; assista

Pouco antes de se emocionar no show de Anitta, Pedro Scooby descobriu a vivo, enquanto era entrevistado pelo TV Fama, que a sua ex está namorando um de seus melhores amigos: Gabriel David, 22 anos, filho de uma das figuras mais importantes do Carnaval carioca, o presidente da Beija-flor, Anísio Abrahão David.

Primeiro, a repórter perguntou se o surfista iria assistir ao show de Anitta acompanhado da namorada, Cinthia Dicker, e ele garantiu que estava tudo normal.

Mas a surpresa veio logo em seguida, quando Scooby respondeu se iria desfilar na Avenida: "Vou vir na Mocidade e vou tentar vir na Beija-Flor também que é de um grande amigo meu", se referindo a Gabriel David, filho do presidente da escola. A repórter completou: "...que é o atual namorado da Anitta. O Gabriel".

Scooby se mostrou surpreso, franzindo a testa e pensando por um segundo: "Não sei, é? Não sei, é? Não sei", disse, completando: "Eu tô há cinco meses fora do Brasil, então não tô muito de olho nessas coisas", falou, indo embora em meio à torta de climão.

Uma publicação compartilhada por RedeTV! (@redetv) em 23 de Fev, 2020 às 7:31 PST

Para quem não sabe, os rumores entre Anitta e Gabriel David começaram no início de fevereiro. A artista teve um namoro caliente e mega-exposto com Pedro Scooby, mas terminou tudo em agosto do ano passado, em meio aos barracos armados pela ex, Luana Piovani, na internet.

Além de ser amigo de Pedro Scooby, Gabriel é também amigo do ex-marido de Anitta, Thiago Magalhães.