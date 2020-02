Paolla Oliveira é confundida com Pabllo Vittar em bloco de Carnaval

Paolla Oliveira surgiu quase irreconhecível na manhã deste sábado (22) ao mostrar o resultado da sua produção para o Bloco Cordão da Bola Preta que acontece hoje no Centro do Rio de Janeiro.

A atriz apostou em um lace hair platinado (espécie de peruca moderna muito usada por drag queens e famosas) , body colado e botas over the knee de bolinhas. "Lugar quente é na cama ou então no @cordaodabolapretaoficial", disparou ela, que foi muito comparada com Pabllo Vittar nos comentários.

Em seguida, Paolla postou mais uma foto e brincou: "A Pabllo Vittar tá diferente".