Namorado filma bumbum de Anitta de fio-dental e dá apalpada em cheio: 'nossa, olha isso'

O gemido da cama no confinamento

Surra de bumbum! Gui Araujo deu um spoiler do look que Anitta usará no programa de hoje. pic.twitter.com/ylmA1E5zpn — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) May 21, 2020

Gui Araújo, o novo namorado de Anitta, postou um vídeo dando um "spoiler" da roupa que a cantora iria usar em seu programa 'Dentro da Casinha' desta quinta-feira (21), uma calça-jeans com calcinha fio-dental de strass à mostra.

Enquanto dava um close no atributo, o ex-participante do 'De Férias com o Ex" (MTV) aproveitou para dar algumas apalpadas.