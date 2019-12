O clipe da música "Até o Céu", de Anitta em parceria com MC Cabelinho, está dando o que falar. Em algumas das imagens, a cantora aparece nua, com os seios à mostra em cima do funkeiro, simulando sexo com ele, com direito a apalpada nos seios.

Os dois interpretam um casal com diversas cenas de intimidade, muitos beijos e até uma cena em que Anitta enxuga as partes íntimas após usar o vaso sanitário.