Marina Ruy Barbosa faz novo desabafo após ter 'amizade quebrada' com vazamento de conversa de Anitta

Os vilões da pátria amada

Marina Ruy Barbosa fez um post misterioso nesta quinta-feira (28) no Twitter, deixando os seguidores com a 'orelha em pé'. Sem explicar nada, a atriz escreveu "As vezes sou muito idiota.". E em seguida fez um novo tuíte: "Ainda bem que é só as vezes né?".

O pequeno desabafo deixou muitos especulando se a ruiva estaria ainda falando sobre a situação que aconteceu nesta semana, envolvendo Anitta, Leo Dias e uma "treta" do passado: os rumores de que Marina teria sido 'pivô' do fim do casamento de José Loreto e Débora Nascimento.



Para quem não sabe, nesta semana Leo Dias vazou prints de conversas que teve com Anitta na época. A cantora pressionou o colunista a publicar que Marina seria o motivo do fim do casamento dos atores: "A Débora Nascimento pegou tudo e expulsou ele de casa. Achei que tu soubesse porque é comentário de um grupo no Whats. (...) Você tem que dar. Também acho escroto isso, vc sempre acoberta ela kkkk. Por isso tão achando que ela te paga", disse Anitta a Leo nas conversas.

Vale lembrar que na época, da suposta traição que nunca foi comprovada, Leo acusou Débora Nascimento de ter colocado o nome de Marina no meio do escândalo.

Outro detalhe é que Marina Ruy Barbosa e Anitta costumavam trocar elogios nas redes sociais e a cantora chegou a fazer um post homenageando a atriz no dia de seu casamento: "Você merece isso e muito mais", disse à época.

Quando Leo Dias mostrou a Marina os prints que iria expor de Anitta, a ruiva respondeu exatamente assim: "Sou muito idiota".