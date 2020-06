Ludmilla teria usado exposed de Anitta como marketing para nova música; entenda

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

A internet girou em torno de uma fofoca gigante nesta segunda-feira (15). Isso porque a cantora Ludmilla resolveu fazer um vídeo, expondo a cantora Anitta, sobre o desentendimento entre as duas, que chegou à gota d’água com a música “Onda Diferente”.

De acordo com Hugo Gloss, Ludmilla registrou ainda nesta segunda-feira, no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), uma nova música, com o nome de “Cobra Venenosa”.

Quem viu o vídeo de Ludmilla, pode ter percebido um trecho da música entre as mensagens mostradas.: “Eu disse limpa, limpa antes que caia dentro, no cantinho da boca escorrendo o seu veneno”. Confira: