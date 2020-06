Ludmilla expõe áudios de briga com Anitta e detona: ‘ardilosa, manipuladora'

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Ludmilla prometeu e cumpriu. A cantora divulgou áudios e conversas com Anitta para mostrar a verdade por trás da briga entre as duas, que começou no ano passado por conta da música “Onda Diferente”.

Em um vídeo longo, Ludmilla mostra como tudo começou e a atitude de Anitta, na qual chama de “ardilosa e manipuladora”. “Confesso que não achei bacana da parte dela fazer isso. Meus fãs sabem um certo história dela comigo e por isso estão assim”, diz Anitta sobre Ivete Sangalo, que cantou ‘Onda Diferente’ no Rock in Rio.

Ludmilla agradeceu Ivete por ter cantado a música e foi criticada pelos fãs de Anitta, que justificou: “Não é com você. Tem a ver com ela mesmo [Ivete Sangalo] porque os meus fãs sabem de uns bastidores, umas coisas maldosas que ela fez comigo e estão bolados com isso”, diz.

Depois disso, Ludmilla se mostra surpresa ao saber que está sendo criticada porque Anitta aparece como compositora da música. “Tem eu como compositora? Acho difícil, eu não pedi nada. Só se a Warner colocou”, se explica Anitta em áudio, que depois faz um tuíte a pedido de Ludmilla para defendê-la.

“Era só para ela dizer a verdade, mas primeiro ela tem que se vitimizar, se engrandecer, se exaltar como a melhor, como sempre. Ela tira a atenção do público, que é apenas a frase final, que ela fala a verdade”, diz Ludmilla mostrando a publicação de Anitta na ocasião.

Ludmilla também mostra um áudio em que Anitta diz ter um grupo com todos os presidentes de seus fãs-clubes e relembra o dia em que foi vaiada ao receber o prêmio de Melhor Cantora e Música Chilete no Prêmio Multishow.

“Os fãs dela me atacam diariamente, estão em todos as minhas postagens. Sempre me diminuindo e me desmerecendo, com tudo que vocês podem imaginar. Se ela controla eles, por que não mandam elas pararem?”, questionou Ludmilla.

No fim, Ludmilla diz: “Aguentei muita coisa de boca calada para não ter briga. Espero que seja a última vez que eu tenha que tocar nesse nome e falar desse assunto. Isso me traz uma sensação muito ruim. (…) Vocês, fãs dela, são privilegiados por ter ela à distância, só no palco. Se tiverem um dia de convívio com a pessoa dela vocês vão se desapontar, como eu [me desapontei]. Um dia eu já admirei ela, sem conhecer. Depois que conheci a pessoa fui frustrante. Mais frustrante ainda foi ouvir meu empresário e outras pessoas no meio artista pedindo para eu aguentar. Que eu ia sair perdendo. Que era melhor não entrar em briga com ela. Sempre abaixei a cabeça. Eu como mulher preta as pessoas queriam que as pessoas ficassem no meu canto. 'Você é preta, nem tinha que estar no lugar que está'. Para eu vir falar aqui, está custando muito. A gente não tem sangue de barata. Atrás das câmeras ela é uma pessoa e na frente é outra (...). Ela é ardilosa, manipuladora. É o tipo de pessoa que só quero distância e mais nada”, disse colocando um emoji de cobra no final do vídeo.