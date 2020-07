Ludmilla causa com modelo sósia de Anitta no clipe de 'Cobra Venenosa'

Amazonas precisa respirar

Ludmilla lançou nesta sexta-feira (3) a música "Cobra Venenosa", com DJ Will 22, juntamente com o clipe. E apesar de Lud garantir que a canção não foi composta pensando em Anitta, o clipe causou bafafá pela presença de uma modelo que lembra Anitta fazendo papel de "invejosa".

Com toda uma produção, Ludmilla aparece poderosa a la Beyoncé no clipe com clima de Mad Max. A esposa, Brunna, também brilha no vídeo. Mas internautas acreditam que a presença de uma modelo que lembra Anitta não foi à toa.



Da esq. para a dir: Luiza em ensaio sexy, Luiza no clipe de Anitta, e Anitta no clipe "Paradinha".

Ela própria, que se chama Luiza Drewan, já foi apontada como sósia da artista: "A produção entrou em contato comigo e, incialmente, não sabia para quem era. Só depois descobri que era para a Ludmilla. E achei sensacional. Que experiência participar de uma grande produção! Não sei se me chamaram por eu já ter sido apontada como sósia da Anitta", contou Luiza.

Apesar de Ludmilla explicar que escreveu a canção anos atrás antes das "tretas" com a "Poderosa", se inspirando em experiências suas e de outras pessoas, Ludmilla passou a divulgar a música quando expôs a briga com Anitta nas redes sociais.

Ao fim do clipe, no entanto, Ludmilla passa uma mensagem de união, dando as mãos com a "rival". Assista: