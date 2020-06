Leo Dias xinga Anitta e expõe história sobre ménage da cantora em entrevista

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Leo Dias deu uma entrevista para o quadro ‘Cara a Tapa’, com Rica Perrone, e voltou a falar sobre Anitta.

GENTE ISSO NÃO ESTÁ ACONTECENDO NÃO NÉ? pic.twitter.com/O1GY5ZGdXB — Gabriel (@bielvxz) June 17, 2020

Sem citar o nome da cantora, Leo disparou: ‘Fui usado por uma vagab**** funkeira carioca. Va-ga-b**-d*”, disse, contando uma história de sexo a três envolvendo Anitta.

“E eu não falo vagab**** no sentido sexual não, vagab**** no sentido ético. Porque vagab**** no sentido sexual, eu ia achar até interessante. Meu amigo foi transar com ela outro dia e falou pra mim assim: ‘Cara, Léo... de repente me aparece um homem na cama, eu não sei o que eu faço’. Aí eu falei: ‘como assim outro homem? Era viado, você tinha que comer?’. Ele falou: “Não, ela queria dois’… Eu falei: “Ué, é a vida, amor. Cada um dá pra quem quer”.

A declaração de Leo foi criticada por internautas que julgaram desnecessário tal comportamento do jornalista. "Está perdendo a linha", opiniou um internauta.