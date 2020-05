Leo Dias polemiza ao falar sobre religião de Anitta: 'que ela pratique a fé dela para o bem'

A crepioca do vice-governador

Leo Dias soltou o verbo contra Anitta nesta quarta-feira (20), e ao falar que sabe algumas 'verdades' desconhecidas pelo público sobre a cantora, ele acabou comentando sobre a religião de Anitta: "Continuem acreditando nesse personagem da Anitta, é melhor pra vocês. Porque o personagem que eu descobri não é nada agradável, tá? [...] Desejo muito caminho nessa fé dela, e que ela comece a praticar a fé dela para o bem".

Em seguida, afirmou: "O meu respeito máximo e profundo, e todo mundo que é dessa religião sabe que eu respeito. O meu respeito máximo pelo candomblé. Pelo candomblé do bem. Pelo candomblé que faz o bem. Não o que usa o caminho do mal. O que usa o caminho do mal eu não concordo e não admito. E até hoje eu sinceramente não conheço o candomblé vegano. Esse eu não conheço", disse, se referindo ao fato de Anitta ser vegana e não apoiar maus-tratos a animais. "Eu desejo sorte e sucesso a Anitta. Eu sinceramente te quero cada vez mais longe de mim, para de me mandar mensagem, Anitta", grita ele.