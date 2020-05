Leo Dias detona página do Uol e anuncia demissão: 'merda de site'

A crepioca do vice-governador

Em meio a acusações de intolerância religiosa por parte de internautas após dizer que Anitta praticaria 'candomblé do mal', Leo Dias voltou a causar na internet nesta quarta-feira (21), criticando uma página hospedada no Uol, onde ele trabalha.

O colunista de famosos gravou um vídeo revoltado, afirmando que vai processar o Universa Uol. Depois, em um print nos Stories do Instagram, chegou a escrever: "merda de site". Em seguida, Leo foi ao Twitter e anunciou: "Não faço mais parte do portal UOL. Quero agradecer a todos pelo apoio. Novos rumos me aguardam. Fiquem com Deus e uma boa semana”.

Logo depois de todo o 'auê", Leo Dias apagou todas as postagens sobre o assunto e fez um tuíte misterioso: "Em pouco tempo a gente já sabe quem é quem, né ? To impressionado. Desculpe frustra-los. Mas o mundo muda o tempo todo.... HAHAHHAHA eu me divirto com a internet". Xiii…