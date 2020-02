Inspirada em urso panda, Anitta sensualiza de body 'enfiado' no bumbum

A cantora Anitta está cada vez mais engajada com a causa animal e preocupada com meio ambiente. Ela toda sua sensualidade na noite de quarta-feira (19), em seu Instagram, ao publicar uma foto usando um look de ursinho panda para curtir o carnaval, em Salvador.

A funkeira aproveitou o momento e fez um alerta aos seguidores sobre a caça do panda gigante na China. No post, ela escreveu: “Hoje vamos falar sobre o Panda. Vocês sabiam que mesmo após a proibição da caça aos pandas gigantes na China, os ursos ainda correm risco de extinção?”, iniciou a cantora.

Ela continuou o texto dizendo: “Dessa vez, pelas mudanças climáticas causadas pela poluição do homem ao meio ambiente. Sensíveis a essas mudanças, estima-se que 35% das florestas de bambu sumirão do planeta nos próximos 80 anos e com elas os pandas, que só se alimentam disso. É preciso que cada um de nós tente fazer sua parte, seja ela do tamanho que for, para que essa e outras espécies não desapareçam” finalizou.

Anitta se tornou amiga de Luisa Mell, ativista ambiental, e desde então mudou sua visão sobre os animais e o meio ambiente.