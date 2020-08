Globo 'veta' Anitta no The Voice Brasil após vazamento de áudio polêmico

Anitta quase seria convidada mais uma vez para o "The Voice Brasil", não fosse o envolvimento com polêmicas mais recentes. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol, após a surpresa com a saída de Ivete Sangalo do programa, especulou-se nos bastidores que a 'Poderosa' poderia substituir a veterana.

Além de forte nas redes sociais e uma das cantoras de maior projeção nacional, Anitta já também já ocupou a cadeira do "The Voice" no México.



No entanto, ainda conforme Ricco, o filme da cantora ficou queimado na TV Globo após um áudio vazado por Leo Dias, em que Anitta falava sobre a suposta rixa entre Ivete e Claudia Leitte; além dos prints de conversas divulgadas por Ludmilla, que mostrava Anitta criticando Ivete Sangalo.

Com isso, a emissora achou que não há "clima" para o convite.

Vale lembrar que no ano passado, antes dos áudios vazarem, Anitta chegou a ser convidada para a cadeira do The Voice Brasil, mas recusou devido a conflitos na agenda. Não se sabe se a artista iria aceitar o novo convite, caso fosse feito.