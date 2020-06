Felipe Neto e Anitta são os famosos com mais influência política no Brasil, diz O Globo

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Uma pesquisa realizada pela empresa Quaest, a pedido do Sonar, do jornal O Globo, aponta as dez personalidades com mais influência sobre política no Brasil.

O youtuber Felipe Neto, que recentemente cobrou o posicionamento político de influencers e artistas, aparece em segundo lugar, seguido de Anitta, que começou a se interessar pelo assunto há pouco tempo, aparece em terceiro lugar no ranking. Em primeiro lugar aparece o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a publicação, a pesquisa foi feita com base em seis dimensões: presença digital, fama, engajamento, mobilização, valência e interesse. Bolsonaro somou o maior índice médio de popularidade liderando o ranking em cinco dimensões, exceto a fama. O presidente foi seguido de perto por Felipe Neto, que tem 38 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e tem criticado duramente o governo publicamente.

Anitta começou a fazer lives com a advogada e comentarista política Gabriela Prioli, que também dobrou a popularidade e aparece em 10º lugar no ranking.

Veja a lista completa: (índice)

1. Jair Bolsonaro (79,6)

2. Felipe Neto (54.1)

3. Anitta (48)

4. Luciano Huck (41,3)

5. Lula (41)

6. Caio Coppolla (29,6)

7. Eduardo Moreira (28,5)

8. Danilo Gentili (26,7)

9. Ciro Gomes (26,5)

10. Gabriela Prioli (23,9)