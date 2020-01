Ex-bailarina de Anitta, Thais Carla surge completamente nua com o marido: 'gordo também pode ser amado'

A ex-bailarina de Anitta, Thais Carla, publicou no Instagram uma foto completamente nua ao lado do marido, o fotógrafo Israel Reis. Na imagem, ela aparece segurando a cabeça do amado enquanto ele se ajoelha aos seus pés e a abraça.

Thais está grávida de sete meses do seu segundo filho. A dançarina usa as redes sociais para promover o empoderamento: " Amar o seu corpo é um ato de revolução e rebeldia diante de tanta pressão estética em sua volta. // LUTE CONTRA O SISTEMA! Seu corpo é lindo do jeitinho que ele é! Quem aí está praticando o amor próprio?", escreveu em um recente post.



Fotos: Instagram