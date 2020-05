Em live, Anitta conversa com Katy Perry e pede Pablo Vittar como Ministro da Cultura

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

A cantora Anitta fez a estréia do 'Anitta Dentro da Casinha', no Multishow, com a participação de alguns artistas, entre eles, a irreverente Katy Perry . Em tom de brincadeira sobre sua candidatura a presidente e 'convidou' Pabllo Vittar para o Ministério da Cultura.

Anitta fez chamada de vídeo para a cantora internacional e teceu elogios: “Nos conhecemos aqui, quando fui a um show seu aqui no Brasil. Todos nós te amamos!”, lembrou a carioca.

Outro momento memorável do programa, foi a conversa de Anitta com Pablo Vittar. A funkeira pediu ao vivo que Pablo fosse sua ministra da cultura, e claro, Vittar além de aceitar, já mostrou suas propostas.

A web logo fez com que a reconciliação das divas fosse um dos assuntos mais comentados do Twitter.