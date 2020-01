Em fotos sem edição, Anitta é flagrada na praia com bumbum empinado de fio-dental

Anitta chamou atenção durante o seu momento de folga nesta sexta-feira (10) na Praia da Barra da Tijuca, ao lado de amigos.

A cantora, que não costumava ser vista nas areias cariocas, passou a frequentar desde ontem a praia que fica no mesmo bairro onde ela mora, e pelo jeito curtiu o programa, repetindo a dose hoje.

Acompanhada de amigos, Anitta ostentou o corpão a bordo de um fio-dental e ao deixar a praia, causou um pequeno alvoroço entre fãs que pediram fotos. Na quinta-feira, Anitta também foi fotografada por um paparazzi e chegou a pedir o contato do fotógrafo nas redes sociais: "Resolvi ir pra praia hoje. Alguém descobriu, chamaram paparazzo e fizeram uma foto. Mas tô com raiva não que eu saí gostosa na foto, tô nem acreditando que sou eu. Eu tô nesse jeito na vida real? Caraca gente, eu vou pra praia todo dia agora".

"Com um clique desse não dá nem pra se incomodar com o paparazzi te flagrando na praia. Se alguém souber o @ dele me fala? Tô me achando", brincou.



Foto: Dilson Silva / AgNews



