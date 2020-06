Em desabafo, Leo Dias conta que foi demitido do UOL por conta de Anitta

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Após Ludmilla expor áudios de Anitta, Leo Dias resolveu entrar na ‘briga’ e postou no Twitter vários desabafos sobre a `Poderosa`, nesta segunda-feira (15). Dentre eles, o jornalista diz que foi demitido do site UOL por conta de Anitta.

“Uol, obrigado por ter me demitido. Nunca imaginei ser tão bem tratado por uma empresa”, disparou o ex-colunista da empresa. “Não estou renegando o tempo em que estive no UOL. Fui muito feliz, mas eles não foram leais. Em fevereiro recebi uma proposta do Metropoles com um valor que jamais imaginei ganhar. Eles me encheram pra ficar. Ganhava 40% do que ganharia no Metrópoles por gratidão”.

E continuou: “Três meses depois, entre a Anitta e eu, eles escolheram a mais poderosa. Gratidão a gente não vê no UOL. Hoje ganho bem menos no Metrópoles do que o valor proposto em fevereiro, mas tudo bem. Fico feliz em saber que a audiência do UOL desabou.

