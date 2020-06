Detonada por Anitta em áudio, Ivete Sangalo é defendida por internautas

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Ludmilla divulgou um áudio da briga com Anitta e no meio está uma declaração da cantora sobre Ivete Sangalo.

“Confesso que não achei bacana da parte dela [Ivete Sangalo] fazer isso. Meus fãs sabem um certo história dela comigo e por isso estão assim”, diz Anitta para Ludmilla após Ivete cantar “Onda Diferente”, no Rock in Rio.

“Não é com você. Tem a ver com ela mesmo [Ivete Sangalo] porque os meus fãs sabem de uns bastidores, umas coisas maldosas que ela fez comigo e estão bolados com isso”, continua Anitta no áudio.

Esta é a segunda vez que Ivete é citada por Anitta em áudios divulgados. Ivete não se pronunciou a respeito, mas os fãs saíram em defensa dela. "Se a Anitta está de um lado e a IVETE e a Ludmilla estão de outro, não deveria nem ter briga pra saber quem está certa ou errada, 27 anos de carreira sem nenhuma polêmica, bebê!”, escreveu um fã.

“Ivete abrindo as redes sociais e vendo mais uma parafernália envolvendo o nome dela. VEVETA OLHA A COBRA”, disse outra fã.