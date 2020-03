De quarentena, Anitta anuncia aulas online grátis: 'personal trainer e Francês do zero'

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Anitta não conseguiu ficar parada logo nos primeiros dias de quarentena para evitar a dissipação por coronavírus. Formada em Administração, a cantora decidiu aproveitar a pandemia para crescer sua imagem empresarial e anunciar aulas gratuitas online para quem está isolado em casa.

O outro detalhe é que uma das aulas ficou marcada em um horário que não atrapalhasse o panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro, após alerta de fãs. A primeira aula começa nesta quarta, às 21h (Brasília), com a professora e bailarina Arielle Macedo, que vai ensinar a coreografia da música de Anitta, "Rave de Favela". "Opa...acabei de lembrar que 20h30 tem panelaço. Pode ser às 21h?", perguntou Anitta à Arielle, que concordou.

No feed do Instagram, Anitta explicou a novidade: "Vocês conhecem essa Anitta aqui, né? A versão empresária que cuida da carreira e não ia aguentar uma quarentena sem produzir alguma coisa pra vocês. Pensando nos trabalhadores autônomos que podem estar sendo afetados pela quarentena resolvi fazer um estímulo de aulas online ao vivo no meu Instagram. Vai la no meu stories pra entender como vai funcionar. Mas você trabalhador autônomo no Brasil que gostaria de divulgar seu trabalho online é só entrar em contato com @qgdaanitta e agendar nossa aula ao vivo nos stories pra toda a nossa audiência. Amanhã a programação será:

8h personal trainer

11h aula para cozinhar seu próprio almoço

18h aula de francês para iniciantes do zero", escreveu ela.

Nos stories, ela também falou sobre o assunto: "Como o meu trabalho, tudo o que eu tinha para fazer foi cancelado, eu estaria fora do Brasil agora, o Coachella foi adiado, as coisas que eu estaria fazendo agora foram canceladas, não tem por que eu ficar na rua. Ontem eu malhei em casa, vi filme em casa. Estou aproveitando para dormir tudo o que eu não dormi nesse anos de carreira. Vou dormir todo dia cedinho e acordo cedinho", contou ela, que falou sobre a ideia das aulas: "sempre que eu fico assim aproveito pra aprender alguma coisa, então eu já tinha marcado fazer aulas de francês e decidi que vou compartilhar isso com vocês. E também o personal à distância. Pra ajudar principalmente os trabalhadores autônomos".