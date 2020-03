De fio-dental e marquinha de bronze à mostra, Anitta empina bumbum em bike

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Foto: Reprodução / Instagram

Ainda em viagem nas Ilhas Maldivas, a cantora Anitta deixou os fãs boquiabertos ao compartilhar uma foto em seu perfil no Instagram, neste domingo (08). No clique, a musa do funk mostrou todo seu bumbum empinado em cima de uma bicicleta.

Com um maiô super cavado, usando fio-dental, a funkeira deixou à mostra o bronze no bumbum. Ela andou de bike e também aproveitou o fim da tarde para garantir um close perfeito. “Ângulo e pose, óbvio”, escreveu ela na legenda. De costas, Anitta sensualizou na pose.