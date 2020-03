De férias, Anitta ostenta comendo ouro e comentário de Pabllo Vittar chama atenção

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Anitta ainda está nas Maldivas curtindo férias e tem desfrutado de refeições luxuosas. Em seus stories, a funkeira comentou com os fãs que nos pratos são colocados ouro.

"Aqui, eles têm mania de botar ouro em tudo, do nada. Toda comida que chega para a gente, do nada o cara vem e 'espera aí que vou botar o ouro'. Bebida tem ouro, tudo ouro. Vou procurar se eu vou c... ouro", disse, prometendo mostrar ao seguidores caso "o negócio saia com ouro”, disse.

Zoeira, Anitta publicou um vídeo tirando uma gargantilha de ouro da boca, com a música de Pabllo Vittar de fundo intitulada ‘Ouro’.

Minutos depois ela contou, aos risos, que havia recebido uma mensagem da drag: ”A Pabllo acabou de me mandar uma resposta pros stories dizendo: 'Caga um relógio para mim!. Eu vou já dormir sonhando com o modelo do relógio, disse.

A amizade das duas ficou abalada em 2018 após um desentendimento após o clipe 'Sua Cara'.