Que panterona! Depois de passar o susto de ter um mal-estar durante seu show no último dia de Carnaval, Anitta usou as redes sociais para compartilhar fotos usando a fantasia de pantera negra com bumbum de fora e fio-dental.

A cantora, que ontem foi ovacionada pelos fãs ao estrear na novela "Amor de Mãe" (TV Globo), não economizou nas poses e surgiu até de cabeça para baixo em um dos cliques.