Cachê de Anitta superou salário de protagonistas de 'Amor de Mãe'

Para fazer uma breve participação em "Amor de Mãe" (TV Globo), Anitta ganhou um cachê maior do que o das protagonistas da novela de horário nobre.

Segundo a coluna NaTelinha, do Uol, a cantora teria embolsado um cachê volumoso para interpretar Sabrina, uma interesseira que viveu cenas quentes com Ryan, personagem de Thiago Martins. Para se ter uma ideia, os salários de Taís Araujo, Adriana Esteves e Regina Casé ficam entre R$ 150 mil e R$ 200 mil mensais.

Apesar da "grana" alta, Anitta já brincou pedindo novos convites, contando que repetiria a experiência por valores menores: "Pode me chamar para filmes, novelas, séries... Vou fazer um cachê mais de iniciante para galera, prometo. Eu tenho vontade de fazer gente má, gente ruim. Gente nada a ver comigo porque sou uma pessoa super do bem e feliz. Vontade de fazer o contrário pra me dar uma desafiada", disse.