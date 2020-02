Anitta promete causar no clipe de "Rave de Favela", sua nova música em parceria com Major Lazer e MC Lan. A cantora divulgou nesta sexta-feira (14) uma prévia com imagens picantes e muito destaque para o famoso atributo da 'Poderosa'.

O clipe, junto com a nova faixa, está previsto para ser lançado neste sábado (15). Confira as prévias:

Uma publicação compartilhada por Portal Anitta (@portal.anitta) em 14 de Fev, 2020 às 9:36 PST