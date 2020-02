Bailarina esfrega bumbum no rosto de Anitta e funkeira faz menção a beijo grego

Foto: Reprodução / Twitter

A cantora Anitta protagonizou cenas quentes durante seu show 'Ensaios da Anitta', que aconteceu nesta quarta-feira (19), em Salvador. Vestida de ursinho panda, ela apostou em um look ousado com um body fio-dental que deixou o bumbum de fora.

Mas, o que chamou mesmo a atenção dos seguidores foi os momentos calientes entre a cantora e a bailarina Ohana Lefundes.

Ao som de Sin Medo, as duas revezaram e esfregaram o bumbum, uma no rosto da outra. Anitta se empolga com a cena e balança a cabeça como se estivesse lambendo o bumbum de Ohana. Depois, a funkeira se aproximou da boca da bailarina como se fosse beijá-la. Elas rebolaram muito e levaram os fãs ao delírio.