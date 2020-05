Após ser atacada por Leo Dias, Rainha Matos expõe prints e rebate: 'assistindo cavarem a própria cova'

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

A treta entre o colunista Leo Dias e a funkeira Anitta, acabou sobrando para diversos famosos, entre eles, a blogueira Rainha Matos que foi chamada de "vendida" por Leo. Ele acusou a influencer de receber dinheiro da cantora para artistas nas redes sociais.

Ao ser envolvida na polêmica, Rainha Matos postou vários prints de conversa com o colunista e se pronunciou no Instagram sobre o assunto. "Eu deveria permanecer calada pra não dar palco pra essa situação degradante em que esse jornalista se encontra, mas vocês merecem mais que isso", escreveu. "No momento, a minha palavra é muito simples: Tudo está sendo devidamente encaminhado ao meu advogado e essas pessoas terão de provar em juízo o que estão falando sobre mim. No mais, permanecerei assistindo de camarote cavarem a própria cova.", finalizou.

No twitter, antes de ser exposto pela blogueira, Leo Dias voltou a atacá-la: "Tive que desativar meu Whats, minha fonte de trabalho. Rainha Matos nem sabe o que é trabalho.".