Após rumores de separação, Anitta manda cantada na web ao novo crush

Durante uma live com o humorista Maurício Meirelles, a cantora Anitta revelou ter interesse no ex-participante do reality 'De Férias com o Ex', Gui Araújo, e logo o assunto ganhou as redes sociais.

Anitta deixou um comentário em uma publicação do Gui, no Instagram, nesta segunda-feira (27) em que ele aparece usando apenas um roupão e exibiu suas tatuagens pelo corpo e ostentou um abdômen sarado.

"Eu querendo um roupão igual, você também prefere tirar pra eu experimentar antes?", escreveu ela ao provocar o apresentador.

Em outra publicação, a funkeira já havia mandado uma indireta ao ex-MTV sobre uma roupa de cama do Bob Esponja e ele não deixou barato ao respondeu à cantora: "Te conto, mas não acha melhor experimentar antes?".