Após bater boca com Anitta, deputado volta atrás de emenda que prejudicaria artistas

Um dia após protagonizar um embate com Anitta através de uma live no Instagram, o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) voltou atrás da emenda a uma medida provisória sugerida por ele, que prejudicaria o recolhimento de direitos de direitos autorais de compositores.

Anitta compartilhou em suas redes sociais a carta aberta divulgada pelo parlamentar e comemorou: "VITÓRIA. Feliz de saber que toda a classe de músicos dormirá tranquila hoje com menos este problema. Agora vamos seguir com o foco no que importa no momento que é o covid 19 e depois que tudo passar reitero meu convite feito ontem na live.".

Na transmissão ao vivo entre Anitta e o deputado, que durou 50 minutos, os dois acabaram discutindo. Confira o trecho: