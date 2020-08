Anitta surge nua enrolada em papel transparente e agita web

Anitta agitou a web ao compartilhar novos fotos, nesta quarta-feira (12), do seu ensaio para a V Magazine. Nas imagens, a funkeira surge completamente nua enrolando partes do corpo com papel celofane transparente.

Vários artistas comentaram na publicação da cantora, inclusive a artista internacional Miley Cyrus.

Anitta está com as amigas curtindo a Itália. Ela está hospedada no Palazzo Santa Croce, um palácio com diárias que variam entre R$ 15 e R$ 19 mil.